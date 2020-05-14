Обозреватель «СЭ» — о замене на посту главного тренера красно-зеленых.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы — о пандемии и карантине, Олимпиадах и НХЛ.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в крайне тяжелом состоянии.

Первым делом разрешат индивидуальные занятия спортом, но до полноценного возобновления чемпионатов пока далеко

Напарником Леклера станет бывший партнера Квята.