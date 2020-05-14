«Локо» — без Семина, откровенный Фетисов, болезнь отца Хабиба
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 14 мая.
Дальше — без Семина. Из «Локо» попросили легенду клуба
Обозреватель «СЭ» — о замене на посту главного тренера красно-зеленых.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы — о пандемии и карантине, Олимпиадах и НХЛ.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в крайне тяжелом состоянии.
Первым делом разрешат индивидуальные занятия спортом, но до полноценного возобновления чемпионатов пока далеко
Напарником Леклера станет бывший партнера Квята.
Семин — не символ «Локомотива». Он и есть «Локомотив». Рабинер — о непродлении контракта с тренеромчитать >
Каким был бы дрим-трим фигуристов Европы. Нам есть чему позавидоватьчитать >
В стиле Маурицио Сарри? Как «Локомотив» будет играть при Николичечитать >
Валерий Баринов: «Семина сместили трусы и мерзавцы!»читать >