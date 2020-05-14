Вечерний «СЭ»
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«Локо» — без Семина, откровенный Фетисов, болезнь отца Хабиба

21:30
Плакат болельщиков «Локомотива». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Плакат болельщиков «Локомотива». Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 14 мая.

Дальше — без Семина. Из «Локо» попросили легенду клуба

Обозреватель «СЭ» — о замене на посту главного тренера красно-зеленых.

«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но...» Большое интервью Вячеслава Фетисова

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы — о пандемии и карантине, Олимпиадах и НХЛ.

Отец Хабиба — в реанимации. За него молится весь бойцовский мир — даже Макгрегор

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в крайне тяжелом состоянии.

Как будут снимать карантин в спорте. Министр предложил план

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Напарником Леклера станет бывший партнера Квята.

ЦИФРА ДНЯ
14
мая
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бывший чемпион UFC в двух весовых категориях

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