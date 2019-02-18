Кузнецов жжет про Россию и США, Сычев говорит о "Спартаке", Туктамышева будет драться с Медведевой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 февраля.

БОЛЬШОЙ ЭКСКЛЮЗИВ. Евгений Кузнецов: "Вырос на голе Ковальчука в Квебеке. Где я тогда мог смотреть НХЛ?"

Лучший бомбардир победного Кубка Стэнли-2018, ведущий центрфорвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов дал откровенное интервью обозревателю "СЭ" Игорь Рабинеру. Примечательно, что в день разговора у нашего автора был день рождения. И, по его собственному признанию, лучшего подарка он и желать не мог.

ГОСТЬ. Дмитрий Сычев: "Прощальный матч "Локомотив" – "Спартак"? Это было бы волшебно"

Сычев больше не в "Казанке". Он провел за фарм-клуб "Локо" пару десятков матчей и тихо ушел. Пока что только из команды, но похоже, и глобальное прощание произойдет скоро. Кажется, в нашем футболе Сычеву тесно и одиноко, отсюда и куча других увлечений – серфинг, поэзия, иностранные языки, рэп, кино. Он приехал в редакцию "СЭ" на метро, шел десять минут под мокрым снегом, не только рассказывая о себе, но узнавая о делах в издании. Потом был полуторачасовой разговор, который все равно оставил немало вопросов. Понять Сычева как человека еще труднее, чем объяснить причины его заката как футболиста.

МЫСЛИ. Васильев и российский футбол. Возможно ли такое?

Как же скоротечна футбольная жизнь и как же она зависит от текущего результата. Уволен вице-президент "Монако" Вадим Васильев, блестящий специалист, который не далее как 3 ноября 2017 года (какой-то год и три месяца назад!) был признан Football Business Awards лучшим руководителем футбольного клуба в Европе. Обойдя таких претендентов, как, например, Флорентино Перес и Карл-Хайнц Румменигге. Возможет ли его приход в один из российских клубов?

МОГИЛЬНОМУ – 50! Его называли Александром Великим за 20 лет до Овечкина. Он установил русские рекорды НХЛ всех времен

Сегодня исполняется 50 лет знаменитому российскому нападающему, олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Стэнли Александру Могильному. "СЭ" вспоминает карьеру одного из самых талантливых форвардов в истории нашего хоккея.

СЫН. Тим Цзю: "Однажды отец отправил меня в нокдаун. Но этого больше не будет"

Тимофей Цзю, сын знаменитого российского боксера Кости Цзю, постепенно набирает собственный авторитет на профессиональном ринге. 24-летний спортсмен, который родился и живет в Австралии, провел 12 боев в профессионалах и во всех одержал победы. В активе Цзю-младшего уже два региональных титула. До славы отца ему еще далеко, но первые шаги к ней сделаны. В интервью "СЭ" Тим рассказал о карьере, возможном поединке в России, спаррингах с отцом и о поражении Кости Цзю от Рикки Хаттона в 2005 году.

БОЙНЯ ЗВЕЗД. Туктамышева против Медведевой. Кто поедет на чемпионат мира?

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева вошла в список участников финала Кубка России, который с 18-22 февраля пройдет в Великом Новгороде. Таким образом, вопрос, кому ехать на чемпионат мира, решится в очном споре Туктамышевой, Евгении Медведевой и Станиславы Константиновой. Оцениваем шансы и сравниваем претенденток.

ДЕЖАВЮ. К чемпионату мира готов только Логинов? Итоги североамериканских этапов Кубка мира

В США смешанными эстафетами завершился заключительный кубковый этап перед стартом чемпионата мира. За два этапа единственным из наших, кто поднимался на подиум, стал Александр Логинов. Североамериканские этапы в биатлоне очень специфичны. За океаном другой климат, другая структура снега, не говоря уж об акклиматизации и разнице во времени. И все-таки Наталья Марьянчик пытается проанализировать фиаско наших спортсменов, ведь вот-вот начнется ЧМ.

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