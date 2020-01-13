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Крал уедет в Англию? Русскому биатлону конец? Бакаев-младший — огромная потеря для «Спартака»?

18:30
Алекс Крал простится со «Спартаком»? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал простится со «Спартаком»? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 13 января.

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