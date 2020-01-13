Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 13 января.

Полузащитник не помешал бы «сорокам», но против ФИФА.

ЦИФРА ДНЯ

66 гонок без золота провела сборная России по биатлону в Кубке мира

ЦИТАТА У нас с детства зарубы со «Спартаком»

«Динамо» и «Рубин» в погоне за Комличенко и Соболевым. Трансферная битва за форвардов читать > «ПСЖ» и «Монако» выдали лучший матч года. И Головин был в нем очень хорош читать > Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит читать > Суперсерия, первая авария, Тарасов и Тихонов, смерть, «Легенда №17». Интервью сестры Валерия Харламова читать >