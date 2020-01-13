Крал уедет в Англию? Русскому биатлону конец? Бакаев-младший — огромная потеря для «Спартака»?
Крал и «Ньюкасл»: почему чех зимой не может уйти из «Спартака». Все дело в правилах
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Интервью с новым голкипером нью-йоркцев.
Корреспондент «СЭ» на сборе в Турции поговорил с защитником бело-голубых.
В последней гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе лучшим из россиян был Матвей Елисеев, занявший 10-е место.
Экс-главный тренер «Спартака-2» дал первое интервью после отставки.
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