«Корона» против сборной, интервью Евсеева после «Уфы», Рабинер вспоминает Кулькова
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 10 октября.
Замена Фернандеса, вызов Сафонова, коронавирус в сборной. Черчесов перед матчем Россия — Турция
Главный тренер сборной России перед матчем Лиги наций против Турции рассказал о подготовке к игре, а также кадровых перестановках.
Игорь Рабинер встретился с 44-летним специалистом.
В возрасте 54 лет не стало бывшего игрока «Зенита», «Бенфики» и «Порту».
Почему бело-голубые не сделали ставку на Бердыева.
«СЭ» с 10 октября запускает прямые видеотрансляции матчей чемпионата Бразилии.
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