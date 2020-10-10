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«Корона» против сборной, интервью Евсеева после «Уфы», Рабинер вспоминает Кулькова

20:45
8 октября 2020 года. Москва. «ВЭБ-Арена». Товарищеский матч Россия — Швеция. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
8 октября 2020 года. Москва. «ВЭБ-Арена». Товарищеский матч Россия — Швеция. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 10 октября.

Замена Фернандеса, вызов Сафонова, коронавирус в сборной. Черчесов перед матчем Россия — Турция

Главный тренер сборной России перед матчем Лиги наций против Турции рассказал о подготовке к игре, а также кадровых перестановках.

«После матча со «Спартаком» Газизов зашел к нам в раздевалку. Я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось». Первое большое интервью Вадима Евсеева после ухода из «Уфы»

Игорь Рабинер встретился с 44-летним специалистом.

Как Кульков Марадону закрыл. Рабинер вспоминает об ушедшем из жизни защитнике «Спартака» и сборной

В возрасте 54 лет не стало бывшего игрока «Зенита», «Бенфики» и «Порту».

«Динамо» выбрало тренера. Кто такой Шварц и что связывает его с Клоппом

Почему бело-голубые не сделали ставку на Бердыева.

Зажигательный Сампаоли, нестареющий Дани Алвес, море талантов и Луиз Адриану с Хондой

«СЭ» с 10 октября запускает прямые видеотрансляции матчей чемпионата Бразилии.

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экс-главный тренер «Уфы»

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