«Корона» против сборной, интервью Евсеева после «Уфы», Рабинер вспоминает Кулькова

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 10 октября.

Главный тренер сборной России перед матчем Лиги наций против Турции рассказал о подготовке к игре, а также кадровых перестановках.

ЦИФРА ДНЯ

10 миллионов долларов вратарь Антон Худобин подписал с «Далласом» контракт на 3 года

ЦИТАТА После матча со «Спартаком» Газизов зашел к нам в раздевалку. Я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось»

Минус Карасев, Казарцев, Еськов, Турбин... Матчи чемпионата России некому судить? читать > «Он навсегда останется в памяти болельщиков самоотверженным бойцом». Умер Василий Кульков читать > «Он же хороший». История африканцев в «Спартаке» до Виктора Мозеса читать > Неотвратимая Ига. На «Ролан Гаррос» сыгран еще один нелепый женский финал читать >