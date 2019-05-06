Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 6 мая.

ОЖИДАЕМО? Прокурор настаивает на реальном лишении свободы Кокорина и Мамаева для их исправления

В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким. Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова подчеркнула, что настаивает на реальном лишении свободы Кокорина и Мамаева.

ЭКСКЛЮЗИВ. Артем Дзюба: "Это волшебный сезон!"

Эксклюзивное интервью одного из главных творцов чемпионства "Зенита" – Артема Дзюбы. Кто главный герой успеха? Поздравил ли кто-то из спартаковцев? Будут ли питерцы стараться усложнить жизнь ЦСКА в следующем туре? Ответы – в словах лучшего игрока года.

ЭКСПЕРТИЗА ШАЛИМОВА. Дзюба – топ для "Зенита", тульский "Аякс" и суперпас Еременко

Минувший тур получился горячим и во многом сенсационным – осечки лидеров, чемпионство "Зенита" обострение борьбы за выживание. А так ли считает один из самых ярких тренеров, говорящих о тактических нюансах?

ВСЕ РАСКЛАДЫ. Как ЦСКА и "Спартак" могут остаться без еврокубков

Ответ на главный вопрос – кто станет чемпионом – получен. Однако борьба за выполнение других задач продолжается и входит в решающую стадию. Кто фаворит в борьбе за Лигу чемпионов, а кто покинет РПЛ?

ТЕКСТ-БОМБА! Берегите голову, Сергей Богданович!

Стоило "Зениту" стать чемпионом, славить начали со всех сторон. Но не столько "Зенит", сколько Сергея Богдановича Семака! Он действительно лучший? Юрий Голышак находит ответ в тексте, который не оставит равнодушным даже болельщиков "Спартака".

ВДОВА ЛЕГЕНДЫ. Татьяна Садырина: "Семак повторяет путь Пал Федорыча"

Сергей Семак стал первым отечественным тренером, с которым "Зенит" выиграл чемпионат России. А единственное золото в союзные времена клубу принес Павел Садырин. У которого Семак когда-то играл в ЦСКА. Вчера вдове Пал Федорыча, как называли его все в футбольном мире, позвонил обозреватель "СЭ" Александр Кружков.

ВОПРОС. Емельяненко не исключает возвращения. Нужно ли?

Почти четыре месяца от Федора Емельяненко не было новостей. Не то, чтобы это удивительно, учитывая как мало он общается со СМИ. Из той минимальной информации, что появилась о нем сейчас, можно сделать определенные выводы о будущем 43-летнего Последнего Императора.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".