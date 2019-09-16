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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Каррера рассказал всю правду про Глушакова, Федун поддержал Кононова, «Монако» Головина снова тонет

18:00
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 16 сентября.

Большое интервью Массимо Карреры. О Федуне, Глушакове, Измайлове

Массимо Каррера на прошлой неделе провел несколько дней в Москве и дал интервью «СЭ»

Вечный Олег. Кононов снова проиграл. Но его не уволят

У красно-белых это четвертое поражение в пяти последних матчах — и третье домашнее подряд.

Леонид Федун: «Кононов не подавал в отставку. Он будет работать как минимум до декабря»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.

Интервью Даниила Медведева: спорит с тренером, не переплачивает за бизнес-класс, не дает спать футбольной сборной

Даниил Медведев ответил на вопросы «СЭ».

ЦИФРА ДНЯ
29
ноября
в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок по правилам бокса между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым
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