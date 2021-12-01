Карпин — о встрече с игроками сборной, Боккетти — о карьере и семье. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 30 ноября.
«Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться». Карпин рассказал подробности встречи с игроками
Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел полуторачасовую встречу с футболистами.
Сегодня исполняется 35 лет Сальваторе Боккетти — одному из самых ярких итальянцев в истории РПЛ.
С этим нужно просто смириться.
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