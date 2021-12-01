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Карпин — о встрече с игроками сборной, Боккетти — о карьере и семье. Главное за день

02:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 30 ноября.

«Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться». Карпин рассказал подробности встречи с игроками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел полуторачасовую встречу с футболистами.

Итальянская звезда золотого «Спартака». Наш фильм о русско-итальянской семье и карьере Сальваторе Боккетти

Сегодня исполняется 35 лет Сальваторе Боккетти — одному из самых ярких итальянцев в истории РПЛ.

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С этим нужно просто смириться.

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