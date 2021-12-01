Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел полуторачасовую встречу с футболистами.

Сегодня исполняется 35 лет Сальваторе Боккетти — одному из самых ярких итальянцев в истории РПЛ.

С этим нужно просто смириться.

Нас ждет кальчополи 2.0?

А «МЮ» даже не выплатил компенсацию.