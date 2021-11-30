«Золотой мяч» у Месси, ничья «Спартака» в Уфе, поражение «Локо» в Туле. Главное за день

Месси не заслужил «Золотой мяч». Он великий, но не лучший сейчас

«Клуб не мог повлиять на действия полиции и до пяти утра пытался освободить невиновных». Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев — о массовых задержаниях болельщиков после матча с «Зенитом»