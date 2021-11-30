«Золотой мяч» у Месси, ничья «Спартака» в Уфе, поражение «Локо» в Туле. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 29 ноября.
Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча-2021»
Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Итоги голосования предсказуемо вызвали скандал.
Верните «весну-осень» и заканчивайте играть зимой.
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Железнодорожники уступили «Арсеналу» — 1:3.
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