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«Золотой мяч» у Месси, ничья «Спартака» в Уфе, поражение «Локо» в Туле. Главное за день

03:00
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 29 ноября.

Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча-2021»

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Левандовски ограбили. «Золотой мяч» — цирк». Реакция СМИ и соцсетей на триумф Месси

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