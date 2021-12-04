Ничья «Зенита» и «Ростова», Непомнящий и Карлсен установили рекорд. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 3 декабря.
Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА
«Ростов» остановил чемпиона.
Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»
Как и зимой, после игры снова будет много споров о судействе.
Карлсен наконец-то выиграл, но чемпионский матч по шахматах все равно остается тяжелым зрелищем. Что не так с противостоянием норвежца и россиянина?
Шестая партия обернулась марафоном и настоящей битвой, в которой после рекордных 136 ходов Непомнящий сдался.
Обзор матча КХЛ в Дубае.
Как родить ребенка и вернуться в футбол. Большое интервью Ксении Коваленко — о Глушакове, беременности и Зареме
«СЭ» поговорил с самой эффектной футболисткой России.
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