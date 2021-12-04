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Ничья «Зенита» и «Ростова», Непомнящий и Карлсен установили рекорд. Главное за день

02:15
«Зенит» — «Ростов» 2:2. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Ростов» 2:2. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 3 декабря.

Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА

«Ростов» остановил чемпиона.

Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

Как и зимой, после игры снова будет много споров о судействе.

Карлсен наконец-то выиграл, но чемпионский матч по шахматах все равно остается тяжелым зрелищем. Что не так с противостоянием норвежца и россиянина?

Шестая партия обернулась марафоном и настоящей битвой, в которой после рекордных 136 ходов Непомнящий сдался.

Дубай — свой Лас-Вегас для КХЛ? Первый матч в Эмиратах разочаровал

Обзор матча КХЛ в Дубае.

Как родить ребенка и вернуться в футбол. Большое интервью Ксении Коваленко — о Глушакове, беременности и Зареме

«СЭ» поговорил с самой эффектной футболисткой России.

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