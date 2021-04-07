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Итоги вечера в ЛЧ, Гончаренко в «Краснодаре», анонс матчей БЕТСИТИ Кубка России

02:45
Марко Асенсио. Фото AFP
Марко Асенсио. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 6 апреля.

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