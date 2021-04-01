Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 1 апреля.

Букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «В 3 раза больше». По ее условиям новые клиенты могут получить до трех фрибетов по 500 рублей каждый, при этом совершенно без пополнения игрового счета.

Для участия в акции зарегистрируйтесь в БЕТСИТИ с промокодом NEW3 и пройдите быструю процедуру подтверждения личности. Вы получите фрибет 500 рублей, который можно поставить на любое событие с коэффициентом до 3.00. В случае проигрыша первой ставки бонусный счет пополнят вторым фрибетом, а если не повезет снова — третьей бесплатной ставкой.

Срок действия каждого фрибета — семь суток с момента зачисления.

Акция действует с 1 по 9 апреля 2021 года на сайте и в приложении БЕТСИТИ.