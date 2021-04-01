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Большое интервью Семака, вылет молодежки с Евро, Большунов — о норвежцах и Олимпиаде

23:00
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 1 апреля.

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Срок действия каждого фрибета — семь суток с момента зачисления.

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Зачем мне плетка, если мы добиваемся результата?
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

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