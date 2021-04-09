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Итоги четвертьфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Игнашевича, Капризов зажигает в НХЛ

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Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 8 апреля.

Фернандес спас день рождения Акинфеева. ЦСКА — в полуфинале

«Арсенал» в меньшинстве уступил ЦСКА в 1/4 финала.

«Крылья» «сожрали» третий клуб из РПЛ. Новой жертвой стало «Динамо»

Самарцы уже в полуфинале кубкового турнира.

Большое интервью Сергея Игнашевича. Первое после ухода из «Торпедо»

Экс-главный тренер «Торпедо» дал первое интервью после отставки.

Капризов провел еще один гениальный матч! Его «Миннесота» уничтожила лидера дивизиона

Конкурентов на «Колдер Трофи» не видно.

СКА решил не сдаваться. Питерцы выдали лучший матч в серии, которая может затянуться

Хозяева победили 3:1 и продлили финал «Запада» до пятой игры.

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Юлия Ефимова не отобралась на Олимпиаду в Токио на коронной дистанции
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