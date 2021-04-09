Итоги четвертьфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Игнашевича, Капризов зажигает в НХЛ
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 8 апреля.
Фернандес спас день рождения Акинфеева. ЦСКА — в полуфинале
«Арсенал» в меньшинстве уступил ЦСКА в 1/4 финала.
Самарцы уже в полуфинале кубкового турнира.
Экс-главный тренер «Торпедо» дал первое интервью после отставки.
Конкурентов на «Колдер Трофи» не видно.
Хозяева победили 3:1 и продлили финал «Запада» до пятой игры.
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