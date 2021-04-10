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СКА близок к камбэку, Геркус — о главных событиях в РПЛ, Овечкин идет за очередным рекордом

10 апреля 2021, 23:30
Хоккеисты СКА празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты СКА празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 10 апреля.

СКА в двух шагах от повторения величайшего камбэка, который сделал 6 лет назад. 19-летний форвард забил в 3-м овертайме

Василий Подколзин рвет и мечет, а серия возвращается на берега Невы.

«Рано петь дифирамбы Николичу. Он же не «Урал» на третье место вытащил». Геркус — о прогрессе «Локо», «экономии» Кикнадзе и судьбе Тедеско

Бывший гендиректор «Локомотива» рассуждает о преображении железнодорожников этой весной.

Овечкин поднял планку высоко — надо соответствовать. Он близок к еще одному рекорду

В НХЛ Александр ни разу не забивал меньше 30 голов за сезон.

«Рубин» опять устранил конкурента. Команда Слуцкого всерьез претендует на медали

«Рубин» уже не команда-середняк с менталитетом лузеров.

«Всем хочется жареного, но для нас матч с «Зенитом» так же принципиален, как и другие». Интервью тренера «Сочи» Федотова

О поражении в кубковом матче с «Локомотивом» и предстоящей встрече в РПЛ.

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