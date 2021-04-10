СКА близок к камбэку, Геркус — о главных событиях в РПЛ, Овечкин идет за очередным рекордом
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 10 апреля.
СКА в двух шагах от повторения величайшего камбэка, который сделал 6 лет назад. 19-летний форвард забил в 3-м овертайме
Василий Подколзин рвет и мечет, а серия возвращается на берега Невы.
Бывший гендиректор «Локомотива» рассуждает о преображении железнодорожников этой весной.
В НХЛ Александр ни разу не забивал меньше 30 голов за сезон.
«Рубин» уже не команда-середняк с менталитетом лузеров.
О поражении в кубковом матче с «Локомотивом» и предстоящей встрече в РПЛ.
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