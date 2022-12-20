Итоги чемпионата мира и реакция на победу Аргентины. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 декабря.

Возможно, ЧМ-2022 стал самым зрелищным за всю историю.

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