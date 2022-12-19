Аргентина — чемпион мира, Месси — лучший игрок турнира, все подробности финала. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 декабря.
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Аргентина победила Францию в серии пенальти после космической игры.
Лео заслужил эту победу.
Как стереть память и увидеть это снова?!
Выдающаяся статистика аргентинца.
Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея
У всех аргентинских триумфов последнего времени помимо Месси был еще один неизменный герой.
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