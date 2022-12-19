Аргентина победила Францию в серии пенальти после космической игры.

Лео заслужил эту победу.

Как стереть память и увидеть это снова?!

Выдающаяся статистика аргентинца.

У всех аргентинских триумфов последнего времени помимо Месси был еще один неизменный герой.