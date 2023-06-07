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Хачанов проиграл Джоковичу, Бензема перешел в «Аль-Иттихад». Главное за день

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Карен Хачанов и Новак Джокович.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 июня.

Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»

Карен в четвертьфинале сражался с великим сербом почти четыре часа.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада»

Нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии 6 июня.

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