Хачанов проиграл Джоковичу, Бензема перешел в «Аль-Иттихад». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 июня.
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Карен в четвертьфинале сражался с великим сербом почти четыре часа.
Нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии 6 июня.
Российский вратарь не доиграл до конца матча.
Интервью полузащитника красно-белых.
Игорь Рабинер поговорил с главным тренером «Акрона».
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