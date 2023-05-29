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«Спартак» не смог обыграть «Пари НН», «Ростов» победил «Ахмат», «Лестер» вылетел из АПЛ. Главное за день

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Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 мая.

«Спартак» снова потерял очки с аутсайдером. И сам отказался от серебра?

Красно-белые на своем поле не смогли вскрыть оборону команды Юрана — 0:0.

«Ростов» обыграл «Ахмат» и вернулся в борьбу за медали. Матч последнего тура с ЦСКА обещает быть огненным

Команда Карпина прервала жуткую серию из трех поражений подряд — 3:2.

7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

Хроника падения «лис».

Германия была близка к историческому триумфу. Но победила опять Канада

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Бело-голубые рассыпались в концовке — 2:4.

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