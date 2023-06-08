Малком — лучший в РПЛ по версии игроков, Месси едет в «Интер Майами», «Вест Хэм» выиграл ЛК. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 7 июня.
Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате
Результаты ежегодного опроса футболистов клубов премьер-лиги от «СЭ».
Бразильца выбрали игроки всех шестнадцати клубов РПЛ.
Подробности перехода аргентинской звезды в новый клуб.
Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Победителем третьего по статусу еврокубка стал лондонский клуб.
Крупная трансферная бомба в Европе.
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