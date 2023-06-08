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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Малком — лучший в РПЛ по версии игроков, Месси едет в «Интер Майами», «Вест Хэм» выиграл ЛК. Главное за день

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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 7 июня.

Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате

Результаты ежегодного опроса футболистов клубов премьер-лиги от «СЭ».

«Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

Бразильца выбрали игроки всех шестнадцати клубов РПЛ.

Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось

Подробности перехода аргентинской звезды в новый клуб.

Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций

Победителем третьего по статусу еврокубка стал лондонский клуб.

Больше 100 миллионов евро за 19-летнего. Беллингем — новая звезда «Реала»

Крупная трансферная бомба в Европе.

ЦИФРА ДНЯ
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победитель Лиги конференций «Вест Хэм» не проиграл ни одного матча в турнире
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