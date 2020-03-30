Вечерний «СЭ»
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Хабиб взаперти в России, журналист Кудинов борется с коронавирусом, в Китае возобновляют чемпионат

19:45
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 30 марта.

Роковая ошибка UFC. Похоже, бой Хабиба с Фергюсоном не состоится

Хабиб Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram дал понять, что его бой с Тони Фергюсоном под угрозой срыва.

«Из зеркала на меня смотрел чужой человек». Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице

Детальный рассказ о том, что происходит в стране, где ситуация с пандемией одна из самых тяжелых в мире.

Халк женился, Феллаини заразился. Когда начнется чемпионат Китая?

В Поднебесной готовятся к старту сезона.

«Спускаюсь — а там Овечкин со слезами на глазах. Один. И говорит: «Извините, что не смогли вам помочь«

Интервью первого тренера Александра Великого во взрослом «Динамо» — Владимира Семенова.

У чемпионки мира по биатлону и первого тренера Логинова подозрение на коронавирус. Они недовольны врачами

Анастасия и Екатерина Халиуллины попали в больницу, но их здоровью ничего не угрожает.

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Николай Обольский обыграл Дмитрия Скопинцева в финале первого Кубка Надежды по киберфутболу среди спортсменов
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Я не могу вылететь в Америку. Насколько мне известно, они ищут соперника для Тони Фергюсона
Хабиб Нурмагомедов
чемпион UFC

«Нигде не слышал, чтобы наши футболисты жертвовали деньги на борьбу с коронавирусом. Может, хватит уже чеканить туалетную бумагу?»

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Сергей Харитонов: «Русский человек как думает? Не работаем — значит, отдыхаем, кайфуем. Нужны штрафы!»

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«Проводить турнир без Хабиба — подстава со стороны UFC»

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«Я за жесткие меры». Депутат — о том, как Госдуму проверили на коронавирус

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В Москве введен карантин. Передвигаться по городу нельзя без веской причины

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Кто из спортсменов заболел коронавирусом, кто выздоровел. Список обновляется

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«Россия, сиди уже дома!» — звезды ругаются из-за правил карантина. А вы за кого?

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