Хабиб взаперти в России, журналист Кудинов борется с коронавирусом, в Китае возобновляют чемпионат

Роковая ошибка UFC. Похоже, бой Хабиба с Фергюсоном не состоится

Хабиб Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram дал понять, что его бой с Тони Фергюсоном под угрозой срыва.

ЦИФРА ДНЯ

1 Николай Обольский обыграл Дмитрия Скопинцева в финале первого Кубка Надежды по киберфутболу среди спортсменов

ЦИТАТА Я не могу вылететь в Америку. Насколько мне известно, они ищут соперника для Тони Фергюсона

«Нигде не слышал, чтобы наши футболисты жертвовали деньги на борьбу с коронавирусом. Может, хватит уже чеканить туалетную бумагу?» читать > Сергей Харитонов: «Русский человек как думает? Не работаем — значит, отдыхаем, кайфуем. Нужны штрафы!» читать > «Проводить турнир без Хабиба — подстава со стороны UFC» читать > «Я за жесткие меры». Депутат — о том, как Госдуму проверили на коронавирус читать >