Хабиб уничтожил Порье — что дальше? Медведев против Надаля — кто победит?
В ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде заставил сдаться Дастина Порье в чемпионском бое в легком весе на UFC 242 и довел свою суперсерию до 28 побед в ММА. Россиянин получил по лицу и чуть не попался на гильотину, но все равно взял свое. Андрей Баздрев — о выступлении Хабиба и других наших на турнире. Илья Андреев работал в Абу-Даби и в восторге от дагестанского орла — он настоящий доминатор. Орел обещает больше не прыгать в зал даже от радости. Репортаж спецкора «СЭ» со множеством интересных подробностей — здесь.
Глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона следующим соперником Хабиба. Но мы помним, сколько уже раз срывался их бой. Так что если Тони не сможет, Нурмагомедову на пути к 30 поединкам нужен другой соперник. Уайт это тоже понимает. И все же — Фергюсон или кто-то еще (а также — где и когда)?
КОНОР. Макгрегор в Москве — это возможно?
Ирландский боец после боя Хабиба с Порье написал не просто о возможном реванше, но и попросился в российскую столицу. Он серьезно и это можно организовать? Соцсети троллят, высмеивают и даже унижают бывшего чемпиона.
СКОРОСТЬ. Леклер отменил проклятие «Феррари», Квята подвела техника
Монегаск выдержал натиск «Мерседесов» и добыл победу на «Гран-при Италии». Даниил Квят здорово шел в очковой зоне, но закончил гонку досрочно из-за неполадок машины.
ПРОКАТЫ. Загитова и Медведева: снова на льду
В Москве — второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Свои произвольные программы представляют девушки — и снова не у всех выступление проходит гладко, но есть кое-что по-настоящему крутое. В короткой программе Алина Загитова выглядела царицей. А новая встреча Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе вошла в крутую галерею Александра Федорова.
В главном матче US Open в ночь на понедельник Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем. Россиянин уже прошел крутой путь, но теперь бьется за шанс войти в историю. Следим за финалом в Нью-Йорке и болеем за нашего теннисиста в онлайн-трансляции.
Канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску в ночь на воскресенье взяла титул Открытого чемпионата США, в двух сетах переиграв Серену Уильямс — 6:3, 7:5. Серена уже выиграла свой первый титул на US Open, когда Бьянка еще не появилась на свет — но этот опыт не имел значения. Рекорд на все времена все дальше от Уильямс.
ФУТБОЛ. Ямы, бугры и бобры: стадион, где сыграет сборная, проваливается?
Сборная России провела предматчевый день в Калининграде, где в понедельник пройдет игра отбора Евро-2020 с Казахстаном. Станислав Черчесов не раскрыл состав и сообщил о готовности всех футболистов выйти на поле. А у красивой арены обращает на себя внимание странная особенность.
В ночь с субботы на воскресенье были не только бой Хабиба и женский финал US Open. Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей осенней части сезона. Теперь известны даты и время начала для всех игр до зимней паузы — но есть одно важное исключение в 11-м туре.
БАСКЕТБОЛ. Завышенные ожидания
В ничего не решающем матче второго этапа чемпионата мира-2019 сборная России за счет огромных усилий обыграли венесуэльцев. Главный тренер команды Сергей Базаревич подвел черту под турниром, рассказал об ожиданиях и проблемах, олимпийском отборе и красном вине.
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