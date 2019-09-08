Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 сентября.

ЧЕМПИОН. Хабиб — 28!

В ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде заставил сдаться Дастина Порье в чемпионском бое в легком весе на UFC 242 и довел свою суперсерию до 28 побед в ММА. Россиянин получил по лицу и чуть не попался на гильотину, но все равно взял свое. Андрей Баздрев — о выступлении Хабиба и других наших на турнире. Илья Андреев работал в Абу-Даби и в восторге от дагестанского орла — он настоящий доминатор. Орел обещает больше не прыгать в зал даже от радости. Репортаж спецкора «СЭ» со множеством интересных подробностей — здесь.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Еще два боя

Глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона следующим соперником Хабиба. Но мы помним, сколько уже раз срывался их бой. Так что если Тони не сможет, Нурмагомедову на пути к 30 поединкам нужен другой соперник. Уайт это тоже понимает. И все же — Фергюсон или кто-то еще (а также — где и когда)?

КОНОР. Макгрегор в Москве — это возможно?

Ирландский боец после боя Хабиба с Порье написал не просто о возможном реванше, но и попросился в российскую столицу. Он серьезно и это можно организовать? Соцсети троллят, высмеивают и даже унижают бывшего чемпиона.

СКОРОСТЬ. Леклер отменил проклятие «Феррари», Квята подвела техника

Монегаск выдержал натиск «Мерседесов» и добыл победу на «Гран-при Италии». Даниил Квят здорово шел в очковой зоне, но закончил гонку досрочно из-за неполадок машины.

ПРОКАТЫ. Загитова и Медведева: снова на льду

В Москве — второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Свои произвольные программы представляют девушки — и снова не у всех выступление проходит гладко, но есть кое-что по-настоящему крутое. В короткой программе Алина Загитова выглядела царицей. А новая встреча Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе вошла в крутую галерею Александра Федорова.

ФИНАЛ. Медведев против Надаля

В главном матче US Open в ночь на понедельник Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем. Россиянин уже прошел крутой путь, но теперь бьется за шанс войти в историю. Следим за финалом в Нью-Йорке и болеем за нашего теннисиста в онлайн-трансляции.

ЖЕНЩИНЫ. Серену снова унизили

Канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску в ночь на воскресенье взяла титул Открытого чемпионата США, в двух сетах переиграв Серену Уильямс — 6:3, 7:5. Серена уже выиграла свой первый титул на US Open, когда Бьянка еще не появилась на свет — но этот опыт не имел значения. Рекорд на все времена все дальше от Уильямс.

ФУТБОЛ. Ямы, бугры и бобры: стадион, где сыграет сборная, проваливается?

Сборная России провела предматчевый день в Калининграде, где в понедельник пройдет игра отбора Евро-2020 с Казахстаном. Станислав Черчесов не раскрыл состав и сообщил о готовности всех футболистов выйти на поле. А у красивой арены обращает на себя внимание странная особенность.

РПЛ. Не ждали?

В ночь с субботы на воскресенье были не только бой Хабиба и женский финал US Open. Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей осенней части сезона. Теперь известны даты и время начала для всех игр до зимней паузы — но есть одно важное исключение в 11-м туре.

БАСКЕТБОЛ. Завышенные ожидания

В ничего не решающем матче второго этапа чемпионата мира-2019 сборная России за счет огромных усилий обыграли венесуэльцев. Главный тренер команды Сергей Базаревич подвел черту под турниром, рассказал об ожиданиях и проблемах, олимпийском отборе и красном вине.

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