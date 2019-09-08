Макгрегор попросил бой с Хабибом в Москве. Соцсети троллят, высмеивают и унижают Конора

Хабиб вернулся в октагон после 9-месячной дисквалификации, которую он получил за беспорядки после боя с ирландцем на UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года. Победив Конора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде, боец выпрыгнул из клетки для разборок с командой соперника. Наказание для обладателя пояса UFC в легком весе Атлетическая комиссия штата Невада вынесла в январе, а промоушен во время его отстранения провел бой за звание временного чемпиона — и его выиграл Порье.

На UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов взял верх над американцем удушающим приемом. После поединка глава американского промоушена Дана Уайт назвал Тони Фергюсона наиболее вероятным соперником Хабиба (их бой уже несколько раз срывался по разным причинам). Однако босс UFC не исключил, что Конор может быть вариантом для Нурмагомедова, а сам дагестанец выразил желание выступить на турнире в Москве — на стадионе с 80 тысячами зрителей.

После твита Макгрегора пользователи начали шутить или нелестно отзываться о нем в комментариях. Кто-то выкладывает картинки или короткие ролики, в которых можно увидеть троллинг ирландца и превосходство над ним россиянина. Фотоколлаж с Конором, который побеждает Хабиба болевым удушающим приемом, вызвал неоднозначную реакцию. «Грустно, что такое фотошопят», — написал один из читателей.

В комментариях также пишут:

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«Ты сдашься снова в этом противостоянии, ты не заслуживаешь реванша в любом случае. Хабиб хочет преумножить свое наследие, а потом будет драться с более достойными соперниками» — «Достойным? Хоть я не фанат Конора, который делает много глупых и мерзких вещей, он сделал UFC намного более интересным, и пусть некоторые поступки были неуместными, он совершенно точно умеет делать шоу» — «Да, он устроил отличное шоу, когда ударил того престарелого бедолагу в баре месяц назад»

«Смешно, почему ты просишь о реванше у всех, кому проиграл, но не давал бой никому из тех, у кого выиграл?» — «Хабиб стал новым сыном Даны, а старый расстроился, хаха»

«Тони следующий, леприкон» — «Чего он не сидит в пабе и не отказывается от виски?» — «Прости, Конор, но твое время прошло» — «Нет, Тони следующий. Ты можешь подраться с ковбоем. Или заниматься тем же, чем сейчас. Хаха».

Sorry Connor but your times passed pic.twitter.com/gECNVzMhEE — James Houston (@Hoostybhoy) 7 сентября 2019 г.

Хабиб победил Порье: онлайн-трансляция UFC 242