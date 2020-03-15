Громкая победа «Сочи» над «Краснодаром», коронавирус в «Валенсии» Черышева, развлечения футболистов на карантине
19:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 15 марта.
«Сочи» — одна из самых зрелищных команд лиги. Штаб Федотова проделал отличную работу
Объясняем, почему недавний аутсайдер ожил и одержал три победы подряд.
Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые сдали положительный тест на коронавирус.
У них есть свои методы поддержания формы. Какие — смотрите в этой подборке. Вы удивитесь.
«После броска Овечкина мне стало страшно». Интервью Ильи Самсонова — о первом сезоне русского вратаря в НХЛ
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Большое откровенное интервью Антона Шипулина.
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