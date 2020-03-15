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Громкая победа «Сочи» над «Краснодаром», коронавирус в «Валенсии» Черышева, развлечения футболистов на карантине

19:00
15 марта. Сочи. «Сочи» — «Краснодар» — 2:0. Фото ФК «Краснодар»
15 марта. Сочи. «Сочи» — «Краснодар» — 2:0. Фото ФК «Краснодар»

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ЦИФРА ДНЯ
9
очков
составляет отставание «Краснодара» от лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Зенита»
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