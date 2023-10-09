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Гол Медины спас «Спартак» в дерби, «Арсенал» обыграл «Сити». Главное за день

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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 октября.

«Спартак»: игры нет, зато есть характер. Медина вновь огорчил ЦСКА

Ничья в дерби.

ЦСКА сделал все, чтобы убрать Абаскаля. Гильермо спас характер «Спартака» — этим шансом нужно пользоваться

Леонид Волотко — о сумасшедшей развязке самого огненного матча осени.

«Чувствую поддержку руководства. Титулы в октябре не выигрываются». Абаскаль и Федотов после дерби

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА подвели итоги ничейного матча на пресс-конференции.

«Барселона» отыгралась с 0:2, черная неделя «Наполи» и победный гол Кокорина

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Артета наконец-то победил Гвардиолу в АПЛ. Первый успех «Арсенала» в матче с «Сити» за 8 лет

А у «горожан» дела совсем плохи.

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КХЛ: «Металлург» проиграл «Салавату», «Автомобилист» победил «Нефтехимик» и другие матчи 8 октября

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