Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 05:00

«Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке, «Ньюкасл» победил в матче с «ПСЖ». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Динамо» празднуют победу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 октября.

«Спартак»: 0:7 за четыре дня. «Динамо» по делу разгромило Абаскаля

Вслед за крупным поражением в Самаре «Спартак» уступил и «Динамо» в FONBET Кубке России.

О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

В воскресенье многое решится.

«Ньюкасл» рвется в гранды: разгромил «ПСЖ» и впервые за 20 лет победил в Лиге чемпионов

Английская команда не оставила шансов французскому гранду.

«Барселона» победила ценой потери двух звезд, шедевр Гризманна, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом»

Обзор состоявшихся в среду матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Медведев сделал Синнера лучше. Россиянин проиграл финал в Пекине удобному сопернику

Судьба титула решилась на двух тай-брейках

«Трактор» закончил страдания кардинальным образом: уволил главного тренера

читать >

Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах. Но есть нюанс

читать >

ФИФА вслед за УЕФА допустила российских детей на турниры. И ответила по взрослым

читать >

«Считаете, я думаю о том, что в клубе ищут мне замену?» Абаскаль и Личка — после разгрома в Кубке России

читать >

«Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

читать >

У «Краснодара» будет кубковая весна. «Быки» разгромили Нижний, Кордоба снова забил

читать >

Как же ЦСКА страдает с «Факелом»: второе поражение, теперь — по пенальти. До дерби со «Спартаком» 4 дня

читать >

Лучший вратарь прошлого сезона — в СКА. У «Адмирала» не осталось выбора

читать >
0
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Россияне пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» обыграл «Наполи», поражение «МЮ», Медведев в финале. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости