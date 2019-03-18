Глушакову плевать на "Спартак"? Армеец Знарок станет красно-белым? Русский биатлон ожил?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 марта.

БЕСКОНЕЧНЫЙ СЕРИАЛ. "Зенит" бился за золото, Глушаков – за фамилию

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в Москве в драматичном матче, который стал маленькой войной Дениса Глушакова. На фоне поражения "Краснодара" от "Локо" расклад сил в чемпионате становится все более очевидным – в пользу клуба из Петербурга.

ЖЕСТКО. Александр Егоров: "Оценка Москалева за матч "Спартак" – "Зенит" – двойка с минусом"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подробно разобрал работу судей в двух центральных матчах 20-го тура чемпионата России. Работа рефери, забегая вперед, вызвала много вопросов, что не скрывает и глава ДСИ.

СЛУХ. Знарок и "Cпартак": красно-белые станут топ-клубом?

Олег Знарок в "Спартаке"? Этот сценарий потенциально тянет на блокбастер. Михаил Зислис обеими руками "за". По мнению нашего автора, в Западной конференции появится еще один клуб с претензиями. Самая громкая бомба межсезонья может взорваться задолго до его официального начала.

ФАНТАСТИКА. Станислав Черчесов: "Зобнин уснул здоровым, а проснулся с переломом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды перед матчами с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире Евро-2020. Есть много вопросов… И главный – Россия и "Спартак" теряют Зобнина?

РИТОРИКА. Сборная: почему Жирков, а не Скопинцев?

Станислав Черчесов в выходные вызвал в национальную команду ветерана – 35-летнего защитника "Зенита" Юрия Жиркова. Многие удивились, почему тренер предпочел его 22-летнему футболисту "Краснодара" Дмитрию Скопинцеву.

ГАРАНИЧЕВУ ВОПРЕКИ. Россия выполнила план на ЧМ-2019

Когда глава СБР Владимир Драчев месяц назад говорил о планах завоевать три медали Эстерсунда (на одну больше, чем на прошлом чемпионате мира), эти ожидания многим казались завышенными. Однако по завершении ЧМ-2019 в активе россиян оказалось именно три награды. Да, среди них нет ни одного золота. Да, бронза эстафеты и серебро женского масс-старта были завоеваны в последние два дня турнира. Но план по факту выполнен. Хотя определенное неудовлетворение выступлением нашей команды все равно имеется.

РЕЙТИНГ. Успех спортсменов, катастрофа начальников. Чем запомнился чемпионат мира по биатлону

С формальной точки зрения, двух мнений быть не может: сборная России выступила на чемпионате мира по биатлону успешно. Два серебра и бронза – нормальный итог турнира, который отвечает задачам, установленным в комплексной целевой программе. А значит, что наш биатлон в полном объеме получит государственное финансирование на будущий сезон. Поможет ли?

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