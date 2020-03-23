Где пройдет бой Хабиба, каким будет новый контракт Семака и когда отменят Олимпиаду

Главное за день — все, что стало известно к вечеру понедельника, 23 марта.

Чемпион UFC продолжит готовиться к бою с Тони Фергюсоном в Дагестане

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ЦИТАТА Бой с Фергюсоном мы ожидаем больше пяти лет. В пятый раз его назначили! Можете представить, как я хочу его? Это самый большой бой в истории UFC

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