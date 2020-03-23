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Где пройдет бой Хабиба, каким будет новый контракт Семака и когда отменят Олимпиаду

20:15
Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов. Фото instagram.com
Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов. Фото instagram.com

Главное за день — все, что стало известно к вечеру понедельника, 23 марта.

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МОК объявил, что примет решение по Олимпиаде-2020 за месяц, а вопрос отмены не стоит
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