Федун не вернет Карреру, в "Спартак" перешел чемпион мира, Мозгов вернулся в "Химки"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 31 июля.

"СПАРТАК". Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи

По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.

ПЕРЕХОД. "Спартак" объявил об аренде Шюррле

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.

ОЖИДАНИЕ. Юрий Семин: "Я тоже жду трансферы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед тренировкой команды на базе в Баковке рассказал, ждет ли новичков и готов ли Федор Смолов играть с первых минут.

СОБЫТИЕ. Новый соперник Поветкина годится ему в сыновья

У Александра был вариант и с Тайсоном Фьюри, но россиянин выбрал его кузена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Мозгов вернулся к истокам. Звездный центровой – в "Химках"

Подмосковный клуб официально объявил о новом громком трансфере.

МОСКВА. МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо"

Проведение игры в субботу под вопросом

НХЛ. Василевский и Кучеров: выиграют ли лучший вратарь и лучший бомбардир НХЛ Кубок Стэнли?

Текст Еронко.

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