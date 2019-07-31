Федун не вернет Карреру, в "Спартак" перешел чемпион мира, Мозгов вернулся в "Химки"

"СПАРТАК". Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи
По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.
ПЕРЕХОД. "Спартак" объявил об аренде Шюррле
"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
ОЖИДАНИЕ. Юрий Семин: "Я тоже жду трансферы"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед тренировкой команды на базе в Баковке рассказал, ждет ли новичков и готов ли Федор Смолов играть с первых минут.
СОБЫТИЕ. Новый соперник Поветкина годится ему в сыновья
У Александра был вариант и с Тайсоном Фьюри, но россиянин выбрал его кузена.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Мозгов вернулся к истокам. Звездный центровой – в "Химках"
Подмосковный клуб официально объявил о новом громком трансфере.
МОСКВА. МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо"
Проведение игры в субботу под вопросом
НХЛ. Василевский и Кучеров: выиграют ли лучший вратарь и лучший бомбардир НХЛ Кубок Стэнли?
Текст Еронко.
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