17:32 | Футбол — РПЛ

"Спартак" объявил об аренде Шюррле

Андре Шюррле. Фото ФК "Спартак"
Андре Шюррле. Фото ФК "Спартак"
18
Обсудить

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на один сезон. За красно-белых немец будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как "Байер", "Челси" и "Вольфсбург".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to @fcsm_official, @andreschuerrle! 🔴⚪️

Публикация от Tomas Zorn (@tomaszorn)

 

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-07-31-herzlich_willkommen_andre_shyurrle/

18
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ