Федун говорит о стоимости "Спартака", Семак мощно защищает Кокорина, Тутберидзе запустила конвейер суперзвезд

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 5 апреля.

БОМБА! Андрей Федун: "Тот, кто хочет купить "Спартак", должен готовить миллиард евро"

Обстоятельный разговор с членом совета директоров красно-белых, генеральным директором ООО "Стадион "Спартак", братом владельца клуба Леонида Федуна. Федун-младший никогда не избегал острых тем. И сейчас свободно говорил обо всем – о Глушакове и Каррере, о Черчесове и сборной России, о Кокорине и Мамаеве, о Бескове и Кононове, о бюджете "Спартака" и стоимости клуба. Интервью широко обсуждается с самого утра.

АНАЛИТИКА. Кононов vs Гончаренко. Как надо сыграть "Спартаку", чтобы победить в дерби

"Спартак" не проиграл еще ни одного матча в чемпионате под руководством Кононова, он вернул команду в борьбу за медали, но давление все равно колоссальное. Главная причина – четыре месяца, за которые тренер обещал поставить атакующий футбол, истекли, а проблем в позиционных атаках так же много, как и в начале. Игра с ЦСКА станет еще одним финалом для Олег Кононова. Возможно, ключевым с точки зрения перспектив тренера в красно-белом клубе.

ИСТОРИЯ. Черчесов vs Харин: история вечной конкуренции

"СЭ" рассказывает о том, как конкуренция выдающихся вратарей – Станислава Черчесова и Дмитрия Харина – влияла на российский футбол.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Семак – о Кокорине: "Эта ситуация переходит все границы. Давайте тогда сажать за каждую драку"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 22-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" рассказал о травмированных игроках, поделился мнением о сопернике и своим взглядом на резонансное уголовное дело Кокорина и Мамаева.

ВИНТАЖ. Самое крутое дерби. Выбери свое!

Матчи между "Спартаком" и ЦСКА – украшение нашего футбола. Многие игры вошли в историю. Но есть ли одна самая-самая? "СЭ" отобрал 10 наиболее ярких дерби в современной российской истории – 5 побед "Спартака" и 5 побед ЦСКА. И выбрать одно единственное мы предлагаем вам!

ВЕРИТЕ? "В 41 год Овечкин побьет рекорд Гретцки". Взгляд на гонку Александра Великого из-за океана

Интернет-портал The Athletic анализирует, при каких условиях нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Все получилось складно, случится ли это в реальности? Очень бы хотелось!

КОНВЕЙЕР. "Шоу будет продолжаться". Тутберидзе растит новых суперюниоро

В группе Этери Тутберидзе подрастает новое поколение фигуристок, которые уже в ближайшем будущем должны громко заявить о себе. Камила Валиева, Дарья Усачева, Софья Акатьева – есть смысл запомнить эти имена.

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