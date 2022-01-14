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Сегодня, 03:00

Фарке возглавил «Краснодар», большое интервью Федотова. Главное за день

Даниэль Фарке.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 13 января.

Снимет ли Фарке своего «Фарго» в «Краснодаре»?

Авторская колонка известного тележурналиста — о причинах выбора и перспективах нового главного тренера «быков».

Как ворвались в топ-3, разнос в раздевалке с «Краснодаром», солидарность с Руем Виторией. Большое интервью Владимира Федотова

Главный тренер «Сочи» пообщался с Игорем Рабинером.

«Девочек Тутберидзе» больше нет. Есть Валиева и остальные — за три недели до Олимпиады

Морально-волевых, которыми славился «Хрустальный», может не хватить на решающий рывок.

Трусова и Щербакова упали в короткой на чемпионате Европы. В олимпийской сборной возможны изменения?

Валиева впервые в истории женского одиночного катания набрала больше 90 баллов, а бельгийка Хендрикс стала второй.

Трансфер Мурило рушит новую стратегию «Локомотива». Его продажа за 2 миллиона — провал

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