Фарке возглавил «Краснодар», большое интервью Федотова. Главное за день

Авторская колонка известного тележурналиста — о причинах выбора и перспективах нового главного тренера «быков».

Главный тренер «Сочи» пообщался с Игорем Рабинером.

Морально-волевых, которыми славился «Хрустальный», может не хватить на решающий рывок.

Валиева впервые в истории женского одиночного катания набрала больше 90 баллов, а бельгийка Хендрикс стала второй.

«СЭ» — о странном решении руководства.