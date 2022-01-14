Фарке возглавил «Краснодар», большое интервью Федотова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 13 января.
Снимет ли Фарке своего «Фарго» в «Краснодаре»?
Авторская колонка известного тележурналиста — о причинах выбора и перспективах нового главного тренера «быков».
Главный тренер «Сочи» пообщался с Игорем Рабинером.
Морально-волевых, которыми славился «Хрустальный», может не хватить на решающий рывок.
Валиева впервые в истории женского одиночного катания набрала больше 90 баллов, а бельгийка Хендрикс стала второй.
«СЭ» — о странном решении руководства.
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Моуринью больше не топ-тренер. Его работа в «Роме» — настоящая агониячитать >
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