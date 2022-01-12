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Президент КХЛ о ситуации с коронавирусом, Головин может уехать в АПЛ. Главное за день

03:30
Матч КХЛ без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч КХЛ без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 января.

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