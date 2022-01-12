Президент КХЛ о ситуации с коронавирусом, Головин может уехать в АПЛ. Главное за день

Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов после совещания с руководителями клубов.

Изучаем, насколько реален переезд российской звезды в Англию.

Первая ракетка мира обвиняется в том, что намеренно солгал в своей визовой анкете — а это уже уголовное преступление.

Подводим итоги селекции красно-белых.

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