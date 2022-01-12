Президент КХЛ о ситуации с коронавирусом, Головин может уехать в АПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 января.
«В лиге 127 заболевших за последнюю неделю. Такого не было никогда». Президент КХЛ — о том, что будет с чемпионатом
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