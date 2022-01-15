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Джоковича высылают из Австралии, Каттани — о целях «Спартака». Главное за день

Новак Джокович.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 14 января.

Джоковича высылают из Австралии. Это самый черный день в истории тенниса

Организаторам Australian Open, возможно, придется провести новую жеребьевку.

«Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит». Хочу, чтобы это сделала правильная команда». Каттани — о целях «Спартака», Зареме и трансферах

Большая пресс-конференция спортивного директора красно-белых.

«Фарке? В выборе Галицкого больше логики, чем в появлении Ваноли, которого пригласил «Спартак». Большое интервью Дениса Казанского

Известный телекомментатор — о переменах в «Краснодаре», Викторе Гончаренко, Даниэле Фарке и Паоло Ваноли.

Кондратюк — чемпион Европы, Семененко и Мозалев — мимо тройки. Почему итоги европейского первенства — не трагедия, а повод для оптимизма

Даниэль Грассль и Денис Васильев потеснили россиян в борьбе за медали.

Дочь Тутберидзе не вдохновила судей чемпионата Европы. В очертаниях олимпийской сборной появляется ясность

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец. Дэвис и Смолкин — только восьмые.

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