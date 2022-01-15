Организаторам Australian Open, возможно, придется провести новую жеребьевку.

Большая пресс-конференция спортивного директора красно-белых.

Известный телекомментатор — о переменах в «Краснодаре», Викторе Гончаренко, Даниэле Фарке и Паоло Ваноли.

Даниэль Грассль и Денис Васильев потеснили россиян в борьбе за медали.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец. Дэвис и Смолкин — только восьмые.