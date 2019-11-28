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Дзюба заткнул хейтеров, Глушаков ответил жене, Панарин покорил Нью-Йорк

28 ноября 2019, 18:00
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. 42-я минута. Порванная футболка, эмоции, гол. Артем Дзюба в действии. Фото Reuters
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. 42-я минута. Порванная футболка, эмоции, гол. Артем Дзюба в действии. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четвергу, 28 ноября.

Дзюба-матч!

«Зенит» обыграл «Лион» (2:0) в ключевом матче Лиги чемпионов. Герой встречи — Артем Дзюба.

Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

Так что «Лион» не должен обыграть «Лейпциг».

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

Ждем матча со «Спартаком»?

«Зенит» победил на зубах. Рабинер — о матче с «Лионом»

Обозреватель «СЭ» подводит итог встречи 5-го тура Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Емельяненко vs Кокляев. Как это будет

Помимо главного боя на шоу в Москве 29 ноября будет на что посмотреть.

ЦИФРА ДНЯ
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команд
вышли в плей-офф Лиги чемпионов после 5 туров
ЦИТАТА
У меня все нормально, правда. Пусть кто-то лает, вякает, а я спокойно делаю свое дело
Артем Дзюба
форвард «Зенита» и сборной России

Как «Краснодару» и ЦСКА попасть в плей-офф Лиги Европы?

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Каким будет нейтральный статус для России? Что можно, а что нельзя

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Кто тявкает на Дзюбу? Кто не верит в Тедеско? Почему не идет в ЛЧ у Семина? Лайв Рабинера и Симонова

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Матч-менеджмент Семака приблизил «Зенит» к евровесне

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Денис Глушаков: «Хочу, чтобы все вспомнили про «похороны»

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Панарин повторил рекорд канадской легенды. Хлебушек влюбил в себя Нью-Йорк за пару месяцев

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Нереальный камбэк «Питтсбурга» потряс НХЛ. Малкин набрал пять очков и порвал «Ванкувер»

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Овечкин одурачил защитника и забил крутой гол Бобровскому. А все волшебство началось с Кузнецова!

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