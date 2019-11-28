Дзюба заткнул хейтеров, Глушаков ответил жене, Панарин покорил Нью-Йорк
28 ноября 2019, 18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четвергу, 28 ноября.
Дзюба-матч!
«Зенит» обыграл «Лион» (2:0) в ключевом матче Лиги чемпионов. Герой встречи — Артем Дзюба.
Так что «Лион» не должен обыграть «Лейпциг».
Ждем матча со «Спартаком»?
Обозреватель «СЭ» подводит итог встречи 5-го тура Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Помимо главного боя на шоу в Москве 29 ноября будет на что посмотреть.
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