Денисов ушел навсегда, Мелкадзе может стать новым Глушаковым, Слуцкий провалился в плей-офф

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 29 мая.

ПОТЕРЯ. Игорь Денисов подтвердил, что завершил карьеру игрока

Компания SILA International Lawyers, представляющая интереса полузащитника Игоря Денисова​, по поручению футболиста подтвердила информацию "СЭ", что игрок принял решение завершить карьеру. Безусловно, это потеря для "Локо" и всего чемпионата России.

КОНТРАКТ. Новый Глушаков? За что не любят Мелкадзе

Нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт со "Спартаком" на три года. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у болельщиков. Ждем новый сериал?

ПРОВАЛ. Слуцкий – без Лиги Европы. "Витесс" проиграл решающий матч

Во вторник "Витесс" повторил клубный рекорд, проведя за сезон 46 официальных матчей. Шесть последних уместились в 16 дней, однако на главную игру года ротация в сравнении с двумя предыдущими играми коснулась только одной позиции. Но и это не помогло – "Витесс" не смог выйти в еврокубки, в ответном матче плей-офф голландского чемпионата проиграв "Утрехту" (0:2) Дика Адвоката.

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ. Баста: "Акинфеев – легенда, а Дзюба – настоящий пират"

Баста у всех на слуху. На секторе стадиона футбольного ЦСКА музыкант – свой. На хоккейной площадке армейской команды звучит его песня "Моя игра". Он на "ты" с Александром Овечкиным. Концерты собирают десятки тысяч, а летом 2020 года Василий Вакуленко первым из российских артистов выступит в обновленных "Лужниках". Наши спецкоры поговорили с артистом о спорте.

РУСОФОБКА. Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно

Лидер женской сборной Чехии Габриэла Коукалова официально завершила карьеру в биатлоне. Олимпийского золота у нее так и не будет: Габи ограничилась двумя серебряными медалями Сочи, двумя чемпионатами мира и одним Большим хрустальным глобусом в 2016 году. Аналогия с недавно ушедшей Лаурой Дальмайер на поверхности, но чешка по сути уже давно не появлялась на соревнованиях.

ФИНАЛ. Чех попрощается с футболом. Азар – с "Челси"?

В среду в Баку состоятся финальный матч Лиги Европы. Но кроме второго по значимости еврокубка есть еще много интриг в предпоследнем матче большого европейского сезона.

СО ЗНАКОМ МИНУС. 7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова

От этих игроков ждали ярких выступлений, но они провалили чемпионат. Называем их имена и ищем причины, из-за которых они не оправдали надежд болельщиков.

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