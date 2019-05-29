Денисов ушел навсегда, Мелкадзе может стать новым Глушаковым, Слуцкий провалился в плей-офф

ПОТЕРЯ. Игорь Денисов подтвердил, что завершил карьеру игрока
Компания SILA International Lawyers, представляющая интереса полузащитника Игоря Денисова, по поручению футболиста подтвердила информацию "СЭ", что игрок принял решение завершить карьеру. Безусловно, это потеря для "Локо" и всего чемпионата России.
КОНТРАКТ. Новый Глушаков? За что не любят Мелкадзе
Нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт со "Спартаком" на три года. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у болельщиков. Ждем новый сериал?
ПРОВАЛ. Слуцкий – без Лиги Европы. "Витесс" проиграл решающий матч
Во вторник "Витесс" повторил клубный рекорд, проведя за сезон 46 официальных матчей. Шесть последних уместились в 16 дней, однако на главную игру года ротация в сравнении с двумя предыдущими играми коснулась только одной позиции. Но и это не помогло – "Витесс" не смог выйти в еврокубки, в ответном матче плей-офф голландского чемпионата проиграв "Утрехту" (0:2) Дика Адвоката.
НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ. Баста: "Акинфеев – легенда, а Дзюба – настоящий пират"
Баста у всех на слуху. На секторе стадиона футбольного ЦСКА музыкант – свой. На хоккейной площадке армейской команды звучит его песня "Моя игра". Он на "ты" с Александром Овечкиным. Концерты собирают десятки тысяч, а летом 2020 года Василий Вакуленко первым из российских артистов выступит в обновленных "Лужниках". Наши спецкоры поговорили с артистом о спорте.
РУСОФОБКА. Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно
Лидер женской сборной Чехии Габриэла Коукалова официально завершила карьеру в биатлоне. Олимпийского золота у нее так и не будет: Габи ограничилась двумя серебряными медалями Сочи, двумя чемпионатами мира и одним Большим хрустальным глобусом в 2016 году. Аналогия с недавно ушедшей Лаурой Дальмайер на поверхности, но чешка по сути уже давно не появлялась на соревнованиях.
ФИНАЛ. Чех попрощается с футболом. Азар – с "Челси"?
В среду в Баку состоятся финальный матч Лиги Европы. Но кроме второго по значимости еврокубка есть еще много интриг в предпоследнем матче большого европейского сезона.
СО ЗНАКОМ МИНУС. 7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова
От этих игроков ждали ярких выступлений, но они провалили чемпионат. Называем их имена и ищем причины, из-за которых они не оправдали надежд болельщиков.
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