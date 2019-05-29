Игорь Денисов подтвердил, что завершил карьеру игрока

Компания SILA International Lawyers, представляющая интереса полузащитника Игоря Денисова​, по поручению футболиста подтвердила, что игрок принял решение завершить карьеру.

– По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует, – сообщили "СЭ" в компании.

35-летний Денисов провел сезон-2018/19 в составе "Локомотива", за который выступал с 2016 года. Как ранее сообщал "СЭ", на прошлой неделе игрок расторг контракт с клубом, который был рассчитан до июня 2020 года. Компенсация футболисту составила около 500 тысяч евро.

С 2001 по 2013 годы Денисов выступал за "Зенит". В июне 2013-го он подписал контракт с "Анжи", однако уже через два месяца перешел в "Динамо", за который играл до 2016 года. В состава "Зенита" Денисов трижды выиграл чемпионат России (2007, 2010, 2011/12), по разу – Кубок России (2010) и Кубок премьер-лиги (2003), дважды – Суперкубок России (2008, 2011). В 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА (забил победный гол в финале) и Суперкубка УЕФА. С "Локомотивом" Денисов победил в чемпионате России (2017/18), дважды стал обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19). За сборную России провел 54 матча. (Илья Андреев)

Почему ушел Денисов и что будет дальше?