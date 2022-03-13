ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби, хет-трик Роналду. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 марта.
В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»
Марио Фернандес — супергерой!
«МЮ» обыграл конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.
Турок шикарен.
Несмотря на упорное сопротивление казанцев, «Авангард» завершил-таки серию с ними в шести матчах.
Бело-голубые обыграли «Арсенал» — 4:1.
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