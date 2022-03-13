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Сегодня, 03:00

ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби, хет-трик Роналду. Главное за день

Юсуф Языджи и Алексей Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 марта.

В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»

Марио Фернандес — супергерой!

Роналду снова заткнул хейтеров. Криштиану отгрузил хет-трик «Тоттенхэму»

«МЮ» обыграл конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.

Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

Турок шикарен.

«Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Несмотря на упорное сопротивление казанцев, «Авангард» завершил-таки серию с ними в шести матчах.

У «Динамо» — третья крупная победа в четырех матчах. Провал со «Спартаком» был случайностью

Бело-голубые обыграли «Арсенал» — 4:1.

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