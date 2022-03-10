«Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов, Овечкин догнал Ягра. Главное за день

Хет-трик французского форварда позволил мадридцам перевернуть противостояние с парижанами и выйти в четвертьфинал ЛЧ после победы на своем поле (3:1).

«Вашингтон» обыграл «Калгари».

Александр Великий догнал и скоро обойдет Ягра, а в следующем сезоне догонит и Горди Хоу.

Расклад сил в мужском турнире может полностью изменить Новак Джокович, который так и не сделал прививку, но все равно ждет американской визы.

Все решит КДК.