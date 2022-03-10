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Сегодня, 04:00

«Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов, Овечкин догнал Ягра. Главное за день

Лука Модрич и Карим Бензема.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 9 марта.

Бензема затмил гений Мбаппе. «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Хет-трик французского форварда позволил мадридцам перевернуть противостояние с парижанами и выйти в четвертьфинал ЛЧ после победы на своем поле (3:1).

Овечкин — третий снайпер в истории НХЛ! Александр Великий догнал легендарного Ягра

«Вашингтон» обыграл «Калгари».

Овечкин не останавливается, что бы ни происходило вокруг. Догнать Гретцки — посильная задача

Александр Великий догнал и скоро обойдет Ягра, а в следующем сезоне догонит и Горди Хоу.

Сможет ли Медведев наконец-то одолеть Надаля? Расклад «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Расклад сил в мужском турнире может полностью изменить Новак Джокович, который так и не сделал прививку, но все равно ждет американской визы.

«Локо» в шаге от 0:3 из-за Кухты? Похоже, есть шанс избежать «технарь», хотя «Химки» подали протест

Все решит КДК.

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