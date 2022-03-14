«Спартак» проиграл «Краснодару», «Зенит» сыграл вничью в Самаре. Главное за день

Клуб Сергея Галицкого выиграл не совсем логично, но заслуженно.

Игра 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2) оказалась богатой на спорные моменты. Красно-белые вовсю критикуют работу бригады Евгения Кукуляка.

Гол Матео Барача в добавленное время позволил «Крыльям Советов» уйти от поражения в матче с лидером РПЛ.

В воскресенье питерцы потеряли два очка в Самаре, позволив бело-голубым приблизиться почти вплотную.

Антигерой эпизода — Кофрие.