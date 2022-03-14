«Спартак» проиграл «Краснодару», «Зенит» сыграл вничью в Самаре. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 марта.
Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»
Клуб Сергея Галицкого выиграл не совсем логично, но заслуженно.
Игра 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2) оказалась богатой на спорные моменты. Красно-белые вовсю критикуют работу бригады Евгения Кукуляка.
Гол Матео Барача в добавленное время позволил «Крыльям Советов» уйти от поражения в матче с лидером РПЛ.
В воскресенье питерцы потеряли два очка в Самаре, позволив бело-голубым приблизиться почти вплотную.
Антигерой эпизода — Кофрие.
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