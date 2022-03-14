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Сегодня, 04:00

«Спартак» проиграл «Краснодару», «Зенит» сыграл вничью в Самаре. Главное за день

Футболисты «Краснодара» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 марта.

Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»

Клуб Сергея Галицкого выиграл не совсем логично, но заслуженно.

«Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

Игра 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2) оказалась богатой на спорные моменты. Красно-белые вовсю критикуют работу бригады Евгения Кукуляка.

«Зенит» и «Крылья»: огненный финиш морозного матча. Семак теряет очки в Самаре

Гол Матео Барача в добавленное время позволил «Крыльям Советов» уйти от поражения в матче с лидером РПЛ.

Интрига в РПЛ не хочет уходить. «Динамо» всего в одной победе от «Зенита»

В воскресенье питерцы потеряли два очка в Самаре, позволив бело-голубым приблизиться почти вплотную.

Самый хитрый штрафной сезона: Сперцян обманул Селихова, пробив под «стенкой»

Антигерой эпизода — Кофрие.

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