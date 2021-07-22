Кунц может возглавить сборную России, «Милуоки» — чемпион НБА, сколько фанатов пустят на трибуны в РПЛ
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 21 июля.
Кунц — интересный кандидат на пост тренера сборной России. А главный минус может компенсировать российский помощник
Немец рассматривается РФС в числе претендентов.
Яннис заслужил титул своей преданностью «Бакс», Крис Пол упустил главную серию в жизни.
Вопросов пока больше, чем ответов.
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