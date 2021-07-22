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Кунц может возглавить сборную России, «Милуоки» — чемпион НБА, сколько фанатов пустят на трибуны в РПЛ

02:00
Штефан Кунц. Фото AFP
Штефан Кунц. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 21 июля.

Кунц — интересный кандидат на пост тренера сборной России. А главный минус может компенсировать российский помощник

Немец рассматривается РФС в числе претендентов.

«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет. Почему это важно?

Яннис заслужил титул своей преданностью «Бакс», Крис Пол упустил главную серию в жизни.

Есть ли смысл фанатам «Спартака» ехать в Казань? Что известно о допуске болельщиков в первом туре РПЛ

Вопросов пока больше, чем ответов.

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