Вечерний "СЭ"
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Большие перемены в «Динамо», Медведев выиграл турнир в Питере, Россия может остаться без Олимпиады

19:00
Кто может возглавить «Динамо»?
Кто может возглавить «Динамо»?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 сентября.

Кто вместо Хохлова: Бердыев, Каррера или Новиков?

«СЭ» — о возможных сценариях развития ситуации.

Россия может остаться без Олимпиады в Токио. Британцы нагнетают панику?

В понедельник ВАДА снова может запустить процедуру отзыва лицензии у РУСАДА.

Баринов и Крыховяк решают. «Локомотив» провел идеальную неделю

«Локо» после удачного старта в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Оренбург» (3:2).

«Предатель коллектива и страны». Он сбежал из-за железного занавеса в НХЛ и чуть не спился в Америке

История нападающего Петра Климы, который в середине 80-х бежал из Чехословакии в США.

Огонь от Феттеля и провал от Квята. Откровения Сингапура

В «Феррари» зреет серьезный конфликт после гонки на «Марине Бей».

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Почему Ничушкин играет так пассивно? А Гусев снова забил отличный гол

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Королева Королёва! Российские волейболистки победили Сербию и продолжают погоню за США и Китаем

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Медведев победил Чорича и выиграл турнир в Санкт-Петербурге

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Сергей Семак: «Окажись в этой ситуации не Кокорин, решение, возможно, могло быть другим»

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Худший старт «Барселоны» за 25 лет. Кто виноват и что делать

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Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

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