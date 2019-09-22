Большие перемены в «Динамо», Медведев выиграл турнир в Питере, Россия может остаться без Олимпиады

«СЭ» — о возможных сценариях развития ситуации.

В понедельник ВАДА снова может запустить процедуру отзыва лицензии у РУСАДА.

«Локо» после удачного старта в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Оренбург» (3:2).

История нападающего Петра Климы, который в середине 80-х бежал из Чехословакии в США.

В «Феррари» зреет серьезный конфликт после гонки на «Марине Бей».