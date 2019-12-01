Битва «Зенит» — «Спартак» и задержания москвичей в Питере
Прагматизм против смелости: «Зенит» проэкзаменует «Спартак»
Битва Санкт-Петербурга и Москвы в 18-м туре РПЛ. Чемпион и лидер протестирует контратаки команды Тедеско, а гости постараются воспользоваться усталостью соперника после Лиги чемпионов.
Отдельная тема — оскорбления Артема Дзюбы со стороны группы фанатов красно-белых. История началась в игре сборной, еще может повлиять на национальную команду, а сегодня — получить неприятное продолжение.
За сутки до игры, в ночь и перед матчем в Санкт-Петербурге задерживают поклонников «Спартака». Сообщения агентств и в соцсетях разнятся — так же, как данные о числе фанатов, причинах и формулировках действий полиции.
Собрали все, что известно, по теме.
Аршавин наколдовал: у России — Финляндия вместо Уэльса
В субботу вечером в Бухаресте прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы. Сборная России узнала своего третьего соперника — спасибо рукам Икера Касильяса и Андрея Аршавина, и вместе со всеми — календарь матчей.
Нервы Черчесова, раздражение Шевченко, позитив Мартинеса. Отдельно — главное из того, о чем говорили тренеры после церемонии.
Александр Овечкин забросил три шайбы в победной игре «Вашингтона» в Детройте и снова переписал историю. «Это сумасшествие!» — восхищаются игрой российского форварда в Америке.
Вместе с тем вопрос: кто может помешать Овечкину взять девятый в карьере «Ришар»? И в 34 капитан столичной команды — главный фаворит гонки лучших снайперов НХЛ.
Елисеев выдал лучшую гонку в карьере
У биатлониста Матвея Елисева — первый личный подиум на Кубке мира. На стартовом этапе в Эстерсунде россиянин стал третьим, сразу после братьев Йоханнеса и Тарьея Бе.
Александр Логинов остался четвертым и не очень доволен собой. Но ключевой вывод сегодня: за лидером сборной России — вовсе не пустота.
У нас Финляндия, у других — хардкор. Аршавин наколдовал
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