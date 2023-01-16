«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, «Арсенал» победил в дерби. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 января.
18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти
Эффектные 3:1 в столице Саудовской Аравии.
«Арсенал» выиграл дерби и мчится к чемпионству, «Челси» вспомнил вкус победы, «ПСЖ» провалился в юбилейном матче Мбаппе
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Блестящая игра российского полузащитника против «Аяччо».
Чего ждать от первого «Большого шлема» в сезоне.
Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой части сезона и порассуждал о реформах в нашем футболе.
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