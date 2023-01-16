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Сегодня, 04:00

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, «Арсенал» победил в дерби. Главное за день

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Гави.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 января.

18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти

Эффектные 3:1 в столице Саудовской Аравии.

«Арсенал» выиграл дерби и мчится к чемпионству, «Челси» вспомнил вкус победы, «ПСЖ» провалился в юбилейном матче Мбаппе

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая

Блестящая игра российского полузащитника против «Аяччо».

Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open

Чего ждать от первого «Большого шлема» в сезоне.

«Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой части сезона и порассуждал о реформах в нашем футболе.

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