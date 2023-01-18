Интервью Писарского, гол вратаря в КХЛ, «Наполи» вылетел из Кубка Италии. Главное за день

Лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ дал интервью «СЭ».

Илья Коновалов надолго запомнит этот день.

Главный тренер «Локомотива» — о кризисе, контракте и, конечно, несостоявшейся игре отца против сына.

Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.

«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии.