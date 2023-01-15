«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сити», кошмарный матч «Ливерпуля». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 14 января.
Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул
Блестящая победа в дерби.
Кошмарный матч «Ливерпуля» заставил Клоппа извиняться. «Милан» спас игру, но отпустил «Наполи» в отрыв
Главные события субботы в европейском футболе.
«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей — и непонятно, как команда планирует выходить из кризиса.
«Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе
Бывший спортивный директор «Спартака», «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал интервью «СЭ».
Большое и эмоциональное интервью с немецким тренером, который до прошлого сезона работал с нашей сборной.
Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала»читать >
Источник: Дзюба отправился в Турцию на сборы «Торпедо»читать >
Белорусский клуб КХЛ — один из самых бедных в лиге. Больше всех получают канадцычитать >
Сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 годучитать >
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