«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сити», кошмарный матч «Ливерпуля». Главное за день

Блестящая победа в дерби.

Главные события субботы в европейском футболе.

«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей — и непонятно, как команда планирует выходить из кризиса.

Бывший спортивный директор «Спартака», «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал интервью «СЭ».

Большое и эмоциональное интервью с немецким тренером, который до прошлого сезона работал с нашей сборной.