Барриос сильнее Месси, Шарапова возвращается на корт, скандал в киберспорте

КУБОК АМЕРИКИ. Барриос сдержал Месси, Колумбия обыграла Аргентину
Матч двух претендентов на Кубок Америки завершился победой Колумбии над Аргентиной (2:0).
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