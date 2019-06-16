Барриос сильнее Месси, Шарапова возвращается на корт, скандал в киберспорте

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 16 июня.

КУБОК АМЕРИКИ. Барриос сдержал Месси, Колумбия обыграла Аргентину

Матч двух претендентов на Кубок Америки завершился победой Колумбии над Аргентиной (2:0).

ПОБЕДА. Фьюри не повторил ошибок Джошуа. Ему хватило двух раундов

Цыганский король нокаутировал Тома Шварца.

СКАНДАЛ. "Иранцы скверные, злостные и хамские люди. Для меня этой нации не существует". Чем закончился главный волейбольный скандал года

Польский капитан Михал Кубяк

НЕПОНЯТНО. В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей

Дикая история из столичной жизни.

НХЛ. 500 тысяч человек на чемпионском параде в Сент-Луисе. Как это было

Главные фото и видео с праздника "Блюз".

СНОВА МАРИЯ. Шарапова возвращается на корт

Она сыграет на Мальорке и готовится к Уимблдону

ИСТОРИЯ. "Страна оказалась не готова". Высшую лигу в России уже расширяли. Почему к хорошему это не привело

Элитный дивизион нашего футбола уже включал в себя 18 клубов – в 1996 и 1997 годах.

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