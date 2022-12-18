Хорватия выиграла бронзу ЧМ-2022, анонс финала, Рублев обыграл Алькараса. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 17 декабря.
Хорваты — снова на пьедестале. Но и для Марокко этот ЧМ — героический
В матче за третье место «Шашечные» обыграли арабскую команду.
Встанет ли Лео в один ряд с Пеле и Марадоной?
В финале россиянин будет защищать титул против Стефаноса Циципаса.
В одиночку победил шестерых соперников.
Обозреватель «СЭ» оценивает организацию ЧМ-2022 и его характеристику от президента ФИФА.
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