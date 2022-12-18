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Сегодня, 04:00

Хорватия выиграла бронзу ЧМ-2022, анонс финала, Рублев обыграл Алькараса. Главное за день

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Лука Модрич с бронзовой медалью ЧМ-2022.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 17 декабря.

Хорваты — снова на пьедестале. Но и для Марокко этот ЧМ — героический

В матче за третье место «Шашечные» обыграли арабскую команду.

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ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Обозреватель «СЭ» оценивает организацию ЧМ-2022 и его характеристику от президента ФИФА.

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