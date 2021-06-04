Как я участвовал в регате и уронил генакер. После Ironman Владимир Иванов покоряет парус

В прошлое воскресенье, 23 мая, в Москве прошло открытие сезона.

В представлении подавляющего большинства яхта — это элемент роскоши для миллиардеров, и обычные люди могут о ней только мечтать. Если говорить о бизнес-классе, так оно и есть. Купить себе даже самую простую лодку — тоже недешевое удовольствие.

Однако прокатиться на хорошей спортивной яхте с опытным шкипером и самому активно принимать участие во всех процессах от и до — абсолютно доступная история. Даже если вы живете не у моря, а в Москве.

В прошлое воскресенье в PROyachting прошло открытие сезона. На Химкинском водохранилище напротив исторических трибун Водного стадиона гремела настоящая любительская регата. Участие принимали 20 команд. Соревновались как опытные яхтсмены, так и совсем новички, включая тех, кто оказался на таком событии впервые. В том числе я.

Владимир Иванов: «Когда я подходил к лодке, абсолютно не понимал, как эта штука работает, но мы справились!».

Когда подходил к яхте, у меня не было ни малейшего представления, как эта штука работает и как возможно управляться с этим гигантским парусом. Со мной в команде оказались две девушки, у одной из которых небольшой опыт был, а вторая — такой же зеленый новичок, как и я. Если честно, сначала не особо представлял, как мы такой компанией поплывем. Но шкипер Сергей заверил, что проблем не будет. Справимся!

Проблемы были. Но мы действительно справились.

Сначала голова разрывалась от звездопада новых слов. На яхте — как в другой стране. Не только свои законы, но и язык. Если название — J/70 — запомнить удалось, то все остальное перемешалось примерно так же безнадежно, как наушники в кармане джинсов. Генакер, стаксель, ахтерштаг, шкот, потравить, добрать — такое количество новых слов взрывало мозг. Усугублялась ситуация тем, что на яхте все нужно делать быстро. Секундное промедление — и шанс поймать ветер или оптимальную траекторию потерян.

Участвовать в регатах PROyachting могут как яхтсмены с опытом, так и абсолютные новички.

Я, признаться, оказался далеко не образцовым матросом. Когда поднимали генакер — это третий, дополнительный парус, — по ошибке начал добирать (по сухопутному — тянуть) не ту веревку. В результате парус не раскрылся, а упал в воду и начал быстро тяжелеть, из-за чего нас сильно перекосило на один бок. Благо, парус успели вытащить до того, как ситуация стала критичной. Но понять цену ошибки я успел.

Повезло, что шкипер ко всем нашим косякам относился с улыбкой. «Вы же в первый раз, это нормально». Сергей снова и снова терпеливо повторял термины, подбадривал. На всякий случай предупредил, что яхта устроена так, что перевернуться на ней невозможно. Для тех, у кого есть такого рода страх — это полезная информация.

Яхта J/70 устроена так, что перевернуться просто не может — это важный нюанс для тех, кто боится оказаться в воде.

Мы, конечно же, регату не выиграли. И даже от тройки были далеки. Но эмоций получили море! Когда поднимаешь генакер — кайф. Когда ловишь ветер, и яхта на какое-то время превращается в катер — восторг. Да даже повороты, во время которых всей командой нужно быстро перепрыгивать с одного борта на другой, доставляют массу позитива. В общем, сплошное удовольствие. Хотя руками поработать придется и быть готовым к мозолям — надо.

Теперь меня не сильно удивляет, почему в Москве парусный спорт набрал такую популярность. Запись иногда — на недели вперед. Свободные даты можно поискать на официальном сайте проекта. Но хотя бы раз испытать это на себе — обязательно стоит. Причем приходить можно как одному, так и сразу командой. Кто знает, может, попробовав единожды, вы найдете себе увлечение на всю оставшуюся жизнь. Прелесть парусного спорта еще и в его доступности. Возраст, пол или вес не играют роли. Начать можно хоть в 50 лет.