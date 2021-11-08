Итоги серии регат Tenzor Cup by PROyachting-2021

Определение победителей и призеров серии Tenzor Cup by PROyachting-2021 состоялось в конце октября на базе PROyachting в Сочи на курорте «Имеретинский». В рамках серии в сезоне-2021 прошло четыре этапа, первые три имели статус Кубка России в классе J/70. Итоги подводит пресс-служба PROyachting.

Акватория Черного моря собрала на старте четвертого, заключительного, этапа 24 сильнейшие команды в классе J/70. Погода была теплой и солнечной, но ветреной.

Программу регаты открыли квалификационные гонки. Команды, разделившись на группы, поочередно выходили на воду. По итогам шести гонок квалификации были определены 16 лучших команд, вышедших в финал.

Из-за неустойчивого и слабого ветра организаторам в финале удалось провести только две гонки.

В таких условиях команда «Восток-Запад» оформила второй и первый приходы соответственно. С учетом квалификационных очков «Восток-Запад» с 14 очками в активе стала победителем четвертого этапа Tenzor Cup by PROyachting.

«Первая гонка сложилась неплохо. Взяли старт самые подветренные, и мы на первом знаке оказались четвертыми. Было сложно удержать позицию между третьей и пятой лодками, так как задние догоняли, а передние не давали свободы для маневров, — сказал Алексей Васильев из команды «Восток-Запад». — Ключевой момент был на последнем фордевинде финишном — у нас справа оказалось ветра больше, чем слева, и мы с пятой позиции выскочили на вторую. Вторая гонка сложилась еще лучше: мы со старта захватили лидерство, быстро растянули толпу, первыми обогнулись, и далее уже дело техники — дошли с хорошим отрывом до финиша. Мы первый раз выступали этим составом, и нам даже не удалось потренироваться, но удача нам сопутствовала. Команда — молодцы!»

На второе призовое место с таким же количеством очков, как у лидера, поднялась команда Tenzor Legal Андрея Пушкина. Тройку лучших на этапе замкнул коллектив Зорана Пауновича ZID art Sailing Team (15 очков).

Результаты финала Tenzor Cup by PROyachting 2021

Просуммировав очки за четыре этапа, оргкомитет гонки подвел итоги всей серии, определив обладателя переходящего трофея Tenzor Cup by PROyachting, а также призеров регаты, которые вместе с победителем разделили призовой фонд регаты.

По сумме очков за четыре этапа уверенное лидерство сохранила команда ArtTube RUS 1 Валерии Коваленко, выиграв серию и оформив победный дубль сезона-2020/21.

За второе-третье место шла борьба нескольких команд, и четвертый этап стал определяющим.

Команда ZID art Sailing Team Зорана Пауновича отметилась третьим местом на этапе, что позволило подняться на вторую строчку в общем зачете серии и завоевать серебро.

На третьем призовом месте с бронзой серию завершила команда Tenzor Legal Андрея Пушкина, для которого это первый полноценный спортивный сезон на позиции рулевого.

Отметим, что с равным количеством очков с третьим местом серию Tenzor Cup by PROyachting 2021 завершили команды Tenzor Sport Милены Никитиной и BARS Sailing Team Карена Степаньяна, занявшие по дополнительным показателям 4-е и 5-е место соответственно.

Результаты серии Tenzor Cup by PROyachting 2021