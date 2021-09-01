Третий этап Tenzor Cup by PROyachting выиграла Bars Sailing Team

Третий этап Кубка России в классе J/70 – Tenzor Cup by PROyachting 2021 (1) – прошел 27-29 августа в яхт-клубе «Поместье Галс» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта. Организатором серии выступает компания PROyachting, генеральным партнером регаты – Tenzor Consulting Group.

К решающему подмосковному этапу все участники подошли в максимальной спортивной форме и с усиленными составами.

В числе дебютантов серии появились достойные соперники, которые сумели показать на этапе высокие результаты, это команды M-Sailing Team, Kalina Racing Team и MegaZip Sailing Team (2).

Погодные условия – солнце и заходистый свежий ветер скоростью 5-10 узлов – радовали участников третьего этапа Tenzor Cup by PROyachting 2021 оба гоночных дня и позволили организаторам провести 10 гонок. Дистанцию каждой гонки протяженностью около 6 км команды проходили примерно за 25-30 минут.

По итогам первого соревновательного дня в лидеры с хорошим отрывом от соперников вышла команда Bars Sailing Team (3) Карена Степаньяна. На второй позиции оказался коллектив Милены Никитиной Tenzor Sport (4). Третьей в промежуточной классификации стала команда M-Sailing Team, в составе которой выступали главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова и сразу два участника Олимпийских игр в Токио-2020 – Сергей Комиссаров и Денис Грибанов.

Первую десятку в турнирной таблице дополнили команды Kalina Racing Team, ArtTube RUS 1 (5), «Котяра», ZIDart Sailing Team (6), «Матрёшка», «Восток-Запад» и Tenzor Legal (7).

Второй день соревнований внес небольшие коррективы в итоговую расстановку команд.

Экипаж Tenzor Legal Андрея Пушкина, оформив победный дубль в первых двух гонках, улучшил результат, заняв по итогам регаты 7-е место.

Лидер общего зачета серии, команда ArtTube RUS-1 Валерии Коваленко смогла отыграть две позиции и подняться на подиум с третьим результатом. Команда Bars Sailing Team Карена Степаньяна уверенно заняла первое место. Второй стала Kalina Racing Team Анастасии Калининой.

В шестерке сильнейших этап завершили Tenzor Sport Милены Никитиной, M-Sailing Team Андрея Малыгина и «Котяра» Олега Евдокименко.

Финал серии состоится 28-31 октября на базе «PROyachting Сочи» на курорте «Имеретинский».

Фотогалерея и результаты предыдущих этапов