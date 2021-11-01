Завершился чемпионат России в классе яхт J/70. Итоги

С 8 по 10 октября в яхт-клубе «ПИРогово» прошел четвертый чемпионат России в международном классе яхт J/70. Организатором соревнований второй год подряд выступил проект PROyachting, общее руководство осуществляла ассоциация владельцев яхт J/70 РУС при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта. О завершении сезона рассказывает пресс-служба PROyachting.

В чемпионате приняли участие 75 яхтсменов, представлявшие 11 регионов страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Тверскую области, Краснодарский и Приморский края, а также Республику Крым. Самому младшему участнику чемпионата было 16 лет, а самому старшему — 77.

Все три гоночных дня в Подмосковье стояла теплая солнечная погода. Об условиях на дистанции рассказал главный судья соревнований Сергей Буданов: «Из-за высокого давления ветер был несильный — от 3,5 до 6 узлов, преимущественно западный. Иногда он незначительно менял направление — гулял, но условия были для всех одинаковые, и кто лучше их отработал, тот и выиграл. Это очень комфортные условия для гонщиков, когда на первый план выходит не физическая подготовка, а тактическая борьба. В сильный ветер кто сильнее, тот и прав, а здесь нужно думать и смотреть по сторонам. Для этого на яхте есть выделенный тактик, который помогает занять правильную позицию на старте, решает, куда идти, когда сделать поворот, контролирует соперников. Наблюдать за этим очень интересно».

Организаторам удалось провести десять гонок: две в пятницу, пять в субботу и три в воскресенье. За титул чемпиона страны боролись 18 команд. Об уровне соперничества говорят плотные результаты.

По итогам первого дня соревнований тройку лидеров составили команды, набравшие одинаковое количество очков, лишь по дополнительным показателям вперед вышла команда Elf. Однако уже в субботу она подтвердила свои амбиции, опередив преследователей на 4 очка, а в воскресенье официально оформила чемпионство. Сергей Соболев, Павел Сысоев, Максим и Михаил Шереметьевы завоевали золотые медали, на два очка опередив серебряных и бронзовых призеров — команды Bars Карена Степаньяна и «Конаково Ривер Клаб» Марка Каганского.

«Было очень трудно, — признался после гонок рулевой команды Elf и самый старший среди участников чемпионата 77-летний Сергей Соболев. — Во-первых, мы провели этот сезон на море и уже забыли, как это бывает на гладкой воде, с такими заходами ветра. Во-вторых, флот очень сильный. Я смотрю, как рулит Настя Калинина (Анастасия Калинина — рулевая команды Kalina racing team. — Прим. «СЭ»), другие мальчики и девочки сильно рулят. Я делаю столько ошибок, что каждый раз удивляюсь, как я мог стать чемпионом. Просто удача! Нам также очень повезло в этом году на чемпионате Европы: мы вошли в топ-10, выступая там в первый раз. И дай бог, чтобы полоса везения на этом не заканчивалась».

Постепенно улучшала свои результаты и команда «Конаково Ривер Клаб». Победы в двух последних гонках позволили экипажу сравняться по очкам с «барсами». Однако подняться выше третьего места не удалось.

Результаты чемпионата России.